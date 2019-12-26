اتحاد القدم ينهي ملف تسويق الحقوق التجارية لكأس السوبر السعودي

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف تسويق الحقوق التجارية لكأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر التي ستجمع فريقي النصر والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الرابع من يناير المقبل بعد دراسة عدد من العروض المقدمة.

وتم توقيع اتفاقية نهائية مع شركة Green Goal الرياضية لتسويق الحقوق التجارية، أمس الأربعاء في مقر الاتحاد السعودي بالرياض بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم والمدير العام للشركة صالح الصالح.

وستتولى الشركة بموجب الاتفاقية تسويق الحقوق التجارية لنسخة هذا الموسم من الكأس.