العثور على امرأة وطفلين ميتين على رصيف بمدينة بوسطن الأمريكية 

قالت السلطات إنها عثرت على امرأة وطفلين ميتين عشية عيد الميلاد على رصيف أسفل مبنى مرتفع يستخدم مرأبا للسيارات في وسط مدينة بوسطن الأمريكية، بعدما سقطا على ما يبدو من على سطح المرأب.

وقال مفوض شرطة بوسطن وليام جروس يوم الأربعاء إن مفتشي الشرطة توصلوا إلى تفاصيل قليلة فيما يتعلق بالحادث. وأضاف أنه تم العثور عليهم فاقدي الوعي على الرصيف وتم إعلان “وفاتهم” في مستشفى محلي.

وعند سؤاله في مؤتمر صحفي رسمي عما إذا كان الثلاثة قد قفزوا من على المبنى قال جروس “لا أستطيع معرفة هذا ولن نقفز بالطبع إلى نتائج أو نحاول التكهن بها”.

لكن لقطات مصورة من الجو لموقع الحادث بثتها قنوات تلفزيون محلية أظهرت تجمع محققي الشرطة على سقف المبنى حول حافلة رياضية سوداء قرب السور وثلاثة من أبوابها مفتوحة.

وقال جروس إن الطبيب الشرعي هو من سيحدد سبب الوفاة وطريقتها وإنه يتم التعامل مع القضية على أنها “تحقيق في وفاة” تقوده راشيل رولينز المدعي العام لمقاطعة سوفلوك.

وقالت رولينز وجروس إن ما يجعل هذه المأساة أكثر قتامة هو وجود طفلين صغيرين وحدوثه عشية عيد الميلاد.

وأضافت “هذا صعب جدا بالنسبة لي كأم، وهذا المشهد بشكل خاص،حيث يوجد طفلان فقدا حياتهما اليوم.‭‭

وقال جروس إنه لم يتم التأكد بعد من هويات وأعمار الضحايا الثلاث والعلاقة بينهم، لكنه قال إن الطلفين يعتقد أنهما يبلغان من العمر “5 سنوات أو أقل”.