تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية #وظايف_شاغرة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد طرح 99 وظيفة شاغرة في التخصصات الهندسية والإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في عدد من مناطق المملكة، وترغب الوزارة بشغلها عن طريق المسابقة.

وسيكون التقديم على هذه الوظائف ابتداءً الأحد الموافق 3 / 5 / 1441هـ، ولمدة 3 أيام فقط .

وأوضحت الوزارة أن عدد الوظائف الإدارية الشاغرة 46 للمراتب من الرابعة حتى الثامنة تحت مسميات كاتب, مساعد إداري , فني صيانة الآت , كهربائي , محصل إيرادات , مساح , ميكانيكي , محاسب , محقق إداري , مطور برامج , مفهرس , باحث مكتبات , مفتش إداري ,رسام معماري , أمين مكتبة , باحث شرعي ,مترجم , فني دعم , مراقب إنشاءات ,مطور برامج أول.

فيما تتوفر 53 وظيفة هندسية بالمرتبة سابعة تحت مسميات معماري , مدني , ميكانيكي , كهربائي .

ودعت الوزارة الراغبين بالتقديم لهذه الوظائف زيارة موقعها على الرابط الإلكتروني: moia.gov.sa .