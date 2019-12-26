وظائف شاغرة في رئاسة شؤون الحرمين #وظايف_شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر عدة وظائف شاغرة بالمرتبتين (6، و 8) للعمل على نظام التأمينات الاجتماعية بمجمع الملك عبدالله لكسوة الكعبة المشرفة ، وفق المسميات التالية :

1- طبيب (المرتبة الثامنة).

2- خطاط (المرتبة السادسة).

ومن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائق طبياً وتوفر المؤهل الجامعي تخصص (طب بشري) لوظيفة ( طبيب )، وأن لا يقل التقدير عن (جيد جداً).

توفر المؤهل الجامعي تخصص (تربية فنية) لوظيفة ( خطاط )، وأن لا يقل التقدير عن (جيد جداً) وخبرة عشر سنوات وخلوة من أي سابقة جنائية أو قضائية واجتياز المقابلة الشخصية.

وللتقديم : ترسل السيرة الذاتية مع إرفاق صورة الهوية الوطنية – المؤهل – شهادة الخبرة) حتى يوم الأربعاء 1 / 1 / 2020.