الجيش السوداني يرد على أردوغان… دع “التخريف” نريد إثبات لوجود قواتنا في ليبيا #السودان #السعودية

رد الجيش السوداني بقوة على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المتضاربة ونفى وجود أي قوات تابعة له تقاتل مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، وجود أي علاقة تربط بين القوات المسلحة السودانية ومجموعات المرتزقة السودانيين في ليبيا.

وقال الحسن إن الارتزاق ليس له بلد معين مضيفا أنه أصبح مهنة وأن الأمر برمته لا يعني القوات المسلحة ولا السودان في شيء.

ودعا الفرقاء الليبيين إلى تحديد جنسيات هؤلاء المرتزقة والجهات التي جاءوا منها، مشيرا إلى أن تفسير ذلك يرجع إلى السلطات الليبية، مؤكدا عدم وجود أي منتسب للجيش السوداني يقاتل في ليبيا، لأن تحركات الأخير تتحدد وفقا لاتفاقيات معترف بها ومعلنة مع الدول.

كما أكد الحسن أن بلاده تراعي قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لعدم التدخل في شؤون ليبيا وعدم الانحياز إلى أي من أطراف الصراع.

وقال إن الجنسيات في تلك المنطقة تتشابه في ملامحها، وقد لا يكون هؤلاء المرتزقة سودانيين، مضيفا أن الأمر بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وهذا غير متاح حاليا بسبب عدم استقرار الأوضاع في ليبيا حاليا.

وأشار الناطق باسم الجيش إلى أن السودانيين متواجدون في بلاد كثيرة من أجل طلب الرزق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح خلال زيارته إلى تونس امس الأربعاء، أن هناك خمسة آلاف مقاتل سوداني وألفين من المرتزقة الروس يقاتلون في ليبيا، وتساءل عن الصفة التي دخل بها هؤلاء إلى ليبيا، وأضاف ما عملهم هناك؟ وما ارتباطاتهم؟.