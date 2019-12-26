تركيا تحتضن 3 إرهابيين مطلوبين من روسيا

رغم التقارب الروسي التركي، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، إلا أن كلاً منهما يدعم فصيلاً مختلفاً سواء في الحرب المشتعلة في سوريا، أو في ليبيا.

وفي هذا السياق قالت صحيفة İzvestia الروسية، إن “تركيا تحتضن 3 إرهابيين تبحث عنهم روسيا”، حسب ما نقلته صحيفة “زمان” أمس الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة الروسية، أن اثنين من الإرهابيين الثلاثة Rustem Kasapov وİlnur Zagidullin، ضمن قائمة المطلوبين دولياً، أما الثالث Rafeal Mingaleyev فتبحث عنه أجهزة الاستخبارات الروسية.

وأشارت إلى أن الإرهابي الثالث يعمل حالياً في قطاع الإنشاءات في قرية عثمانية بمدينة أسكي شهير أما Zagidullin فيعمل في مجال الوساطة والتربية الحيوانية، أما الثالث Kasapov فيقيم بالقرب من الأخير.

ونشر الصحافي التركي، كريم خاص، المقيم في العاصمة الروسية موسكو، رابط الخبر عبر تويتر، قائلاً إن صحافيين روس عثروا على ثلاثة إرهابيين من أصول تاتارية، تبحث عنهم موسكو بتهمة المشاركة في هجمات إرهابية في روسيا، وأفغانستان، وسوريا.