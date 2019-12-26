مطالب بإنشاء جهاز حكومي معني بـ”حوكمة” الابتكار بالمملكة

نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية مساء يوم الثلاثاء 23 ديسمبر محاضرة “عوائق الابتكار المؤسسي وممكّناته في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الاتجاه أكد المهندس خالد العثمان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة على أهمية ملف الابتكار في المرحلة القادمة في ظل اهتمام الدولة بتنمية المحتوى المحلي ودعم ريادة الأعمال والصناعات الوطنية.

قائلا أننا ما كثيرا ما نسمع عن مصطلحات الإبداع والابتكار وريادة الاعمال، وبالتالي نحن بحاجة الى تفكيك تلك المصطلحات وتحديد مفاهيمها، لكي نخرج بمنظومة مؤسسية للإبداع والابتكار تضع أثر حقيقي في منظومة التنمية بعيدا عن الحديث عن مخرجات إبداعية غير منتجة.

من جهته طالب الخبير في الابتكار والابداع المؤسسي أحمد العمري، بتفعيل الابتكار لأنه مهم لاقتصاد الدولة، وكيفية حوكمته. مشيرا، الى أن الابتكار يؤدي الى زيادة الإنتاجية والنمو.

واستعرض العمري، أثر الابتكار وعلاقته بالاقتصاد وكيف يؤثر على القطاع العام والخاص ودورة حياة المؤسسات وقال، يجب أن نفرّق بين الابتكار والاختراع والابداع.

وتناول، العمري علاقة الابتكار بالإنتاجية، وتوليد الوظائف، والتنافسية التي تخلقها الشركات، وتقليل الكلفة. مؤكدا، كلما زاد الابتكار ارتفع عدد الشركات والمؤسسات التجارية الموجودة.

وقد شارك الحضور في التصويت على أبرز عوائق الابتكار في المملكة، حيث اتضح أن 50% من عوائق الابتكار تتمثل في عدم وجود جهة مركزية ترعي الابتكار، بينما 50% من تلك العوائق في عدم تحديث الخطة الوطنية للابتكار.

الى ذلك، أوصت المحاضرة بنشر الوعي بأهمية الابتكار من خلال المناهج التعليمية، وإنشاء جهة جهة حكومية مسؤولة عن حوكمة الابتكار، وتبني ثقافة الابتكار من الصغر بالمراحل الدراسية المبكرة.