فلكية جدة: الشمس كُسفت بسماء السعودية .. صباح اليوم #الشمس_اليوم #خسوف_الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة أن الشمس أشرقت صباح اليوم الخميس 29 ربيع الثاني 1441 الموافق 26 ديسمبر 2019 حسب تقويم ام القرى منكسفة حلقياً في مسار ضيق من المنطقة الشرقية وجزئياً بسماء مدينة جدة ومعظم مدن ومناطق السعودية.

اثناء كسوف الشمس وصل القمر مرحلة الاقتران عند الساعة 8:13 صباحا بتوقيت السعودية (5:13 صباحا بتوقيت غرينتش) منتقلا من شرق الشمس إلى غربها منهيا بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة جديدة أي شهرا اقترانياً جديداً.

إن معظم حالات الاقتران الشهرية التي يمكن تحديد موعدها بدقة وسهولة لا يمكن رؤيتها كظاهرة فلكية وهي ما تسمى بالاقتران الغير المرئي ولكن هذا الشهر حدث اصطفاف للشمس والقمر والارض لذلك فإن كسوف الشمس حالة خاصة من حالات الاقتران تسمى الاقتران المرئي.

من المعروف في كل شهر يقع القمر في الاقتران ولكن لا يحدث كسوف للشمس لأن مستوى مدار القمر حول الأرض يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى مدار الأرض حول الشمس لذلك يعبر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث كسوف.

وخلال نصف الشهر يتحرك القمر أثناء دورانه حول الأرض إلى الشمال من دائرة البروج وفي النصف الاخر إلى الجنوب من دائرة البروج.

وخلال الشهر يقع القمر مرتين في نقاط تسمى العُقدتين فإذا كان القمر يتحرك من الشمال إلى الجنوب من دائرة البروج تسمى العقدة الهابطة وعندما يتحرك من الجنوب إلى الشمال تسمى العقدة الصاعدة وعندما يحدث الاقتران ويكون القمر قريب من احدى العقدين يحدث كسوف الشمس.

وعادة ولكن ليس دائما يحدث كسوف الشمس التالي بعد سته اشهر قمرية من الكسوف الذي يسبقه وبالفعل سيحدث كسوف آخر للشمس في 21 من يونيو 2020.

سيكون ايضا مشاهدا بسماء المملكة والوطن العربي، وبالمثل غالباً ما يتكرر خسوف القمر بعد ستة اشهر قمرية.

جدير بالذكر انه سيتبع كسوف الشمس الحلقي في 26 ديسمبر 2019، بعد أسبوعين خسوف للقمر (شبة ظل) في 10 يناير 2020 بسماء السعودية والوطن العربي.