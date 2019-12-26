ورشة عمل عن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز بالغرفة التجارية الصناعية بنجران

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بنجران ورشة عمل تناولت جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي تحدث من خلالها امين الجائزة الدكتور فهد المغلوث عن الأدوار التي تقوم بها جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي في مجال دعم المبادرات الإنسانية وتشجيع المتميزين في هذا المجال.

مستعرضا أهداف الجائزة ومجالاتها المختلفة والنجاحات التي حققتها في دوراتها السابقة وأكد المغلوث بأن الجائزة حاضرة في كل مناطق المملكة من خلال الجولات التي نظمتها اللجنة التنفيذية مبينا كيفية الترشح لنيل الجائزة والمعايير التي تستند عليها اللجنة اختيار الفائزين.

وشهدت الورشة التي احتضنتها قاعة الحمرور بغرفة نجران عدد مقدر من الحضور المهتمين بالشأن الإنساني يتقدمهم رئيس الغرفة التجارية محيميد ال شرمة ونائب الرئيس سالم صغير ومدراء القطاعات الحكومية واستمع الحضور لعدد من المداخلات من بينها حديث اللواء المتقاعد قناص اليامي.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة كانت من تقديم المنسقة بمركز الجودة الشاملة للتدريب والاستشارات بدبي تغريد المعني وادارت الحوار الناشطة الإعلامية والباحثة مها الشريف.