صورة خامنئي على هاتف المرشح لرئاسة الحكومة للعراقية!

كشف النائب العراقي عواد العوادي عن ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وقال العوادي إن آلية اختيار عادل عبدالمهدي بالتوافق بين كتلتي “سائرون” و”الفتح” تكررت في ترشيح العيداني.

ورفض المتظاهرون العيداني ووصفوه بمحافظ المخدرات، في إشارة إلى تفشي المخدرات في البصرة.

وكان قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، كشف أن 80 % من المخدرات التي تدخل البصرة مصدرها إيران.

ونشر ناشطون في ساحة التحرير صورة خلفية هاتف العيداني المحمول وفيها صورة كبيرة لمرشد إيران علي خامنئي.

مؤكدين أن العيداني مرتبط عقائدياً بإيران، ويتبنى منهج ولاية الفقيه، ما وسع دائرة رفضه، خاصةً في ظل اتهام أهالي البصرة له بقيادة خلايا لقتل ناشطين اعتدوا على منزله احتجاجاً على الفساد.