اتفاقية بين “البيئة” و”الأرصاد” لتحسين خدمات الرصد الجوي والهيدرولوجي

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للأرصاد، بهدف تحقيق التكامل في مجال الرصد الجوي والهيدرولوجي، وتعزيز الشبكة الوطنية للرصد في المملكة، وتحسين الخدمات الأرصادية والهيدرولوجية المقدمة للمستفيدين.

وقع الاتفاقية كل وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز بن محارب الشيباني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز خطط التعامل السريع الفعال لمواجهة حالات الطوارئ التي تنشأ عن آثار الحالات الجوية، والمشاركة في إيجاد حلول عاجلة على المدى القريب والبعيد لعدد من المشكلات البيئية التي تشهدها بعض المدن والقرى في المملكة، مثل مخاطر السيول الفجائية في الأودية الرئيسية.

وبموجب الوثيقة، سيعمل الطرفان على وضع آلية للتعاون، لتزويد الإدارة العامة لموارد المياه بالمعلومات المناخية حسب النظام المتبع لدى المركز الوطني للأرصاد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة من الجهتين لمتابعة تنفيذ الوثيقة واقتراح وتنفيذ المشروعات والبرامج المشتركة، والتخطيط لتنفيذ برامج مشتركة لرفع فعالية الأداء في تنفيذ الأعمال الفنية المساندة والتخفيض من تكاليف عقود الصيانة والتشغيل.

وحسب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على دعم خطط تطوير القدرات وتبادل الخبرات في مجال الرصد الجوي والهيدرولوجي، وتدريب موظفي وكالة المياه على استخدام برامج الأرصاد، والتنسيق مع قطاع شؤون الأرصاد فيما يختص بتطبيق المقاييس الفنية لأجهزة الأرصاد، وإتاحة المواقع الملائمة لتركيب محطات الرصد الخاصة بقطاع شؤون الأرصاد، وتأمين الدعم المطلوب داخل المواقع التابعة لوكالة المياه، بالإضافة إلى صيانة محطات الرصد الجوي والهيدرولوجي بصورة دورية.