الرئيس السيسي يؤكد هاتفيًا لرئيس وزراء إيطاليا دعم الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، دعم القاهرة للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ، بأن الاتصال تناول استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي علي ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل

التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي “ريجينى”، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.