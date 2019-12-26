الجوازات ومطارات الرياض يدشنان أجهزة الخدمة الذاتية بمطار الملك خالد

دشنت المديرية العامة للجوازات وشركة مطارات الرياض اليوم الخميس بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني المرحلة النهائية لتركيب أجهزة الخدمة الذاتية بحضور سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض الأستاذ محمد بن عبدالله المغلوث.

حيث تتيح أجهزة الخدمة الذاتية للمسافرين إنهاء إجراءات سفرهم (ذهاباً/ وإياباً) بشكل ذاتي دون الحاجة إلى المرور على موظف الجوازات والتي تمكن المسافر من إنهاء إجراءات سفره خلال فترة وجيزة ، وعند إكتمال عملية التسجيل يحصل على إيصال يتم التحقق من صحته من خلال موظف الجوازات كاثبات على إنهاء المسافر لإجراءات سفره.

‏وأشار الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض الأستاذ محمد المغلوث أن “مطارات الرياض” عملت خلال الفترة الماضية بشكل وثيق وتكاملي مع المديرية العامة للجوازات لاستكمال حزمة أجهزة الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر في صالات الجوازات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ الصالة الدولية رقم ( ١ ) بعد نجاح التجربة في الصالة الدولية رقم ( ٢)، وأوضح بأن شركة “مطارات الرياض” تفخر بأن مطار الملك خالد يعد أول مطار تدشن في هذه الخدمة، كما أننا في “مطارات الرياض” نحرص دائماً على توفير كافة الإمكانيات والدعم لشركائنا في المطار لنتمكن جميعاً من تقديم أرقى الخدمات اللائقة بالضيوف والسياح عبر مطار العاصمة من خلال منظومة خدمات متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا.

وأشاد المغلوث بجهود المديرية العامة للجوازات على ما تقدمه وتبذله من مجهوداتٍ متميزة وعمل دؤوب في سبيل خدمة كافة مرتادي المطار، ويتجلى ذلك في الوقت القياسي الذي يستغرقه المسافر لإنهاء إجراءات سفره في القدوم والمغادة من وإلى مطار الملك خالد.