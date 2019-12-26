السودان.. أنباء عن محاولة انقلاب إخوانية.. والجيش يغلق طريق القيادة العامة بصورة مفاجئة

أغلقت القوات المسلحة السودانية، شارع القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، بصورة مفاجئة، بعد ورود أنباء عن محاولة انقلاب إخوانية عصر اليوم الخميس.

وفرضت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، انتشارًا مكثفًا فى وسط الخرطوم، وأغلقت كل الشوارع والطرق الحيوية حول العاصمة ومنها شارع النيل من اتجاه أم درمان، والبلدية مع عثمان دقنة، والجيش، والجمهورية، ونفق الجامعة.

وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم، ازدحامًا مروريًا خانقًا، أدى لتكدس عدد كبير من السيارات بالشوراع الرئيسية، ما أجبر المواطنين للترجل عن المواصلات العامة والسيارات الخاصة للتمكن من الوصول إلى وسط الخرطوم، كما أغلق جسر كبري النيل الأزرق المسار القادم من بحري إلى الخرطوم، وتغيير مسارات عدد من الطرق من بينها شارع عطبرة.