أستراليا: استدعاء الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق

أعلنت قوات الدفاع الملكية الأسترالية اليوم الجمعة أنه تم استدعاء الجيش لمساعدة رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق الهائلة التي اندلعت بالقرب من سيدني.

وجاء في بيان لقوات الدفاع الملكية الأسترالية أنه سيتم نشر أفراد عسكريين متخصصين على الفور في 14 مركز قيادة لخدمات الإطفاء في المناطق الريفية في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز للمساعدة في تنسيق مشاركة قوات الدفاع في مكافحة الحرائق.

وتوفر قوات الدفاع الملكية الأسترالية خدمات التزود بالوقود لطائرات ضخ الماء التابعة لخدمات الإطفاء الريفية، ودعم طائرات رصد الحرائق، ونقل رجال الإطفاء والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالمروحيات.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز في بيان لوكالة الأنباء الأسترالية: “هذا ما وراء مشهد الدعم المقدم من قوات الدفاع الملكية الأسترالية لتفرغ المزيد من رجال الإطفاء لأداء أدوارهم المتخصصة في مكافحة الحرائق.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الأفراد سيستخدمون موارد قوات الدفاع الملكية الأسترالية مثل الجرافات وناقلات المياه لمساعدة الآلاف من رجال الإطفاء في نيو ساوث ويلز.

وقال موريسون في بيان اليوم سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان حصول فرق الإطفاء على الموارد والدعم الذي يحتاجونه.

يشار إلى أنه تقليديًا، لا يتم نشر قوات الدفاع الملكية الأسترالية في العمليات المحلية، لكن يتم استخدامها للمساعدة في عمليات التطهير بعد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.