سقطات الجزيرة.. حذفت جزء من فيديو لنازح سوري يشكو أردوغان لله

واصلت قناة الجزيرة القطرية سقطاتها بنشر المحتوى الذي يتوافق مع سياساتها التحريضية، لتعود مجددًا بفضيحة جديدة تبث من خلالها الأكاذيب التي اعتادت عليها وبما يتوافق مع سياساتها العدائية.

أذاعت القناة القطرية مؤخرًا مقطع فيديو لنازح سوري ظهر خلاله وهو يبكي أثناء خروجه من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب، ويشكو من المأساة في المدينة قائلًا: “6 من أشقائي استشهدوا ولدي 42 شخص روحوا تفرجوا وين ساكنين، نزحنا، شكيناكم لواحد أحد”.

“شكيناكم لله”.. نازح سوري يبكي إثر خروجه من مدينة معرة النعمان التي تشهد قصفا مكثفا من القوات السورية والروسية pic.twitter.com/OYYRlqP9T9 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 25, 2019

ومع نشر المقطع على جميع منصات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، بادر نشطاء بنشر المقطع الأصلي للنازح الذي ظهر في بدايته وهو يدعو على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلًا: “شكينا أردوغان لله الواحد الأحد”، وهو ما حذفته القناة عند إذاعة المقطع حتى يناسب سياستها.