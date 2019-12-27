السعيد والمناعي يختتمان البطولة السابعة لكرة الطاولة لوقت اللياقة

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز بن فهد السعيد، الفائزين ببطولة وقت اللياقة لكرة الطاولة 2019م والتي أقيمت في مركز التعاون بمدينة الرياض في نسختها السابعة، بحضور مدير ادارة الموارد البشرية بشركة لجام للرياضة خالد المناعي والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وعلي القرني مدير العلاقات العامة، وأحمد الغربي مدير إدارة التميز للخطط والتشغيل وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضة.

شارك في البطولة 310 لاعبين من مختلف مراكز الوسطى والغربية والشرقية وبالإمارات العربية (دبي) استمرت على مدار 3 أيام، حيث حقق اللاعب سيد صلاح على المركز الأول وحلّ اللاعب أسامة الضويحي ثانيا وحقق اللاعب شادي طرادية المركز الثالث.

وشهدت البطولة تحكيماً وطنيا بقيادة الحكمين عبد الله الفانود إبراهيم الأسمري، وفي نهاية الحفل كرم عبد العزيز بن فهد السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة خالد المناعي الحكام واللاعبين.

من جهته أكد عبد العزيز بن فهد السعيد، أن مراكز وقت اللياقة هي سبّاقة دائمًا لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبراً أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشاراً وتوسعاً، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.