بفصيل مسلح وعمليات اغتيال.. مخطط إيراني لانقلاب في العراق

كشفت تقارير صحفية عربية، الجمعة، عن أن ميليشيا الحشد الشعبي وعدد من الفصائل المنتمية إليه والموالية لإيران، تخطط لانقلاب للسيطرة على مراكز القرار السياسي في العراق على غرار تجربة اليمن.

وأفادت معلومات أمنية بأن الحشد شكل لواءً أو أكثر لمكافحة الشغب، استعداداً لأي طارئ تعجز فيه قوات الأمن عن إيقاف زحف المتظاهرين، وفقا لصحيفة الخليج البحرينية.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة تابعة لفصيل مسلح أوفدت إلى إيران لإعدادها لمهمات خاصة في إشارة إلى الاغتيالات التي تحدث مؤخرا لشخصيات عراقية، وخضع أفرادها للتدريبات بإشراف خبراء من الحرس الثوري في حروب الشوارع.