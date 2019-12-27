نهاية مخطط ميليشيا تركيا.. 4 كيلومترات تفصل الجيش الليبي عن قلب طرابلس #اردوغان_لاتخرب_ليبيا

يبدو أن مخطط الميليشيا المدعومة من تركيا في ليبا اقترب من نهايته بعدما أعلن الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الليبي، الجمعة، سيطرة قوات الجيش على مواقع جديدة، بدءاً من مطار طرابلس العالمي، إلى خزانات النفط، مروراً بكوبري الفروسية، ومعسكر النقلية، عقب تراجع قوات الوفاق.



وبهذا التقدم أصبح الجيش الليبي لا يبعد عن قلب العاصمة طرابلس، إلا أقل من 4 كيلومترات، ويحاصر المدينة من عدة محاور، وفق ما ذكر موقع “بوابة إفريقيا” الإخباري اليوم الجمعة.

أطل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة في لقاءات إعلامية، وهو يهدد ويتوعد باستعداد قوات بلاده للتدخل في ليبيا، في حال طلبت حكومة طرابلس.

ويأتي التهديد الصريح بعد تزايد نطاق الانتقادات الدولية للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة فايز السراج.

وأكد أردوغان إمكانية القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز والنفط في المناطق الاقتصادية، التي حددها الاتفاق، زاعما أنه لا يحق لأي من دول حوض المتوسط، التي تعارض الاتفاقية، نقل الغاز، دون الحصول على إذن من بلاده.