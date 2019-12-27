في عهد سلمان الخير ورؤية ولي العهد.. “الحقيل” يعلن مستهدفات الإسكان في 2020

تعكس خطة وزير الإسكان، ماجد الحقيل، للعام الجديد 2020 إصراره على المضي في استراتيجيته الطموحة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، وفقًا لرؤية 2030، لتوفير أعلى مستوى لجودة الحياة للمواطنين، تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الذي طالما شدّد على ضرورة توفير السكن للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة، باعتبارهما من أهم أولوياته ومحل اهتمامه الشخصي، ووفق رؤية سمو ولي العهد التي ترجمت الطموح إلى نتائج ملموسة.

وأعلن ماجد الحقيل مستهدفات وزارته في 2020، والتي جاء في مقدمتها تقديم خدمة السكن لـ 300 ألف أسرة سعودية، وتسكين 130 ألف أسرة في منازلها.

كما يطمح “الحقيل” خلال 2020 في ضخ أراض مجانية، بما لا يقل عن 90 ألف قطعة أرض مجانية، والوصول إلى 204 آلاف عقد مع المؤسسات المالية، فضلا عن ضخ أكثر من 100 مليار ريال قروضًا عقارية.

وذكر الوزير أيضًا من مستهدفات 2020 في قطاع الإسكان ضخ 11 مليار ريال لبناء 30 ألف وحدة إسكان تنموي للأسر الأشد حاجة، من خلال 300 جمعية خيرية وإسكان تعاوني، وتوفير أكثر من 355 مشروعًا للعمل مع القطاع الخاص، من مطورين ومقاولين.

https://www.youtube.com/watch?v=Sq8NXjRm5hU&feature=youtu.be