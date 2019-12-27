10 محطات رسمت ملامح الكرة العالمية في آخر 10 سنوات

برزت محطات في كرة القدم العالمية خلال العقد الآخير من 2010 إلى 2019، نرصدها في النقاط التالية:

1- هدف أندريس إنييستا:

أنهت قذيفة إنييستا في نهائي مونديال 2010 أمام هولندا على عقود من الإحباط في كرة القدم الإسبانية، لتنطلق الأفراح في كل أرجاء البلد الأوروبي، احتفالا بإحراز أول لقب لكأس العالم في تاريخ إسبانيا.

2- سقوط نظام بلاتر:

مثّل سقوط جوزيف بلاتر، الذي استقال من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بداية لنهاية طريقة حكم لكرة القدم العالمية، وذلك بعد اتهامه بالفساد وفتح تحقيقات معه من قبل القضاء الأمريكي.

3- الفار:

لم يكن لاعب أو مدرب من لعب أبرز دور هذا العقد في عالم كرة القدم، بل كان تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “فار”، فنظام التحكيم بهذه التكنولوجيا ترك القرارات الأهم في الملعب إلى غرف مراقبة الفيديو، وبعيداً عن المستطيل الأخضر.

4- مدريد تتوج ريفر بليت:

نهائي كأس ليبرتادوريس 2018 أصبح أطول نهائي في تاريخ البطولة، وأقيم بين قطبي كرة القدم الأرجنتينية والغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز، لينتهي به المآل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وتحديداً في سانتياغو برنابيو، والذي توج فيه ريفر ملكاً.

5- ميسي-كريستيانو:

أبرز ما يميز العقد الثاني من القرن 21، الصراع على لقب الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اثنان من أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ المعاصر.

6- نيمار يغير القواعد:

غيرت صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قواعد اللعب في كرة القدم، وأتم “بي إس جي” الصفقة بعدما دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة وقيمته 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وفاة يوهن كرويف

واحد من بين أفضل من داعبو كرة القدم، ليلقب بـ”الجناح الطائر”، وليصبح واحد من بين أفضل 5 لاعبين في التاريخ كلاعب، وبعدها قام بتغيير كرة القدم من على مقاعد البدلاء كمدرب، لم يحدث تغييراً فقط في أياكس أو برشلونة أو منتخب هولندا، لكنه حمل كرة القدم لمستوى آخر، لهذا نطق الجميع باسمه لدى وفاته في 2016 “شكراً كرويف”.

8- معجزة ليستر سيتي:

دخل اسم ليستر سيتي، بطل البريميير ليغ لأول مرة في موسم 2015-2016 التاريخ كمعجزة القرن في عالم كرة القدم، فهذا الفريق المتواضع الذي كان يكافح قبل إعجازه بعام من أجل البقاء في دوري الأضواء، تمكن من التغلب على عمالقة الساحرة المستديرة في إنجلترا والتتويج بالدوري الممتاز، وبفارق كبير بلغ 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه آرسنال.

9- عقد كرة القدم النسائية:

حققت كرة القدم النسائية قفزة هامة في هذا العقد، بفضل القاعدة الواسعة التي أصبحت تحظى بها من ممارسات اللعبة في جميع أنحاء العالم، حيث لم تعد هذه المنافسات هامشية، لتجذب في النهاية انتباه وسائل الإعلام والشركات والجهات الراعية.

10- “وادا” تطيح بروسيا من كأس العالم:

بعدما ضجرت من الحيل، قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019 معاقبة روسيا باستبعادها من المشاركة في المسابقات الدولية، بما فيها الألعاب الأولمبية لمدة 4 أعوام، بسبب التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات التابعة للدولة.