بلومبرج: أردوغان يقاتل بالسوريين في ليبيا

كشف تقرير لشبكة بلومبرج الأميركية إن مقاتلين سوريين جُندوا من تركيا سينضمون قريبا إلى قوات حكومة فايز السراج الليبية لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي التي تقترب من السيطرة على طرابلس.

ونقلت بلومبرج عن مسؤولين في ليبيا وتركيا إن الفصائل السورية التركمانية التي قاتلت إلى جانب الأتراك في شمال سوريا ستلتحق قريبا بقوات الحكومة الليبية في طرابلس في وقت قريب.

ويتعلق الأمر بفرقة السلطان المراد التي شكلت على مدى سنوات الحرب السورية جزءا من المعارضة المسلحة ضد النظام، قبل أن تصبح جزءا من العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق أمس الخميس إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

ووقعت حكومة طرابلس مع تركيا اتفاقية تعاون أمني وعسكري ووافق البرلمان التركي والحكومة الليبية على تفعيلها منذ أيام.