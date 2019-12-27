استعراض 16 فردية (جل / شقح) أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غدًا

تستعرض غدًا أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 16 فردية من الشقح (جل – دق)، تعود ملكيتها لعشرة مشاركين من المملكة العربية السعودية ومشارك من دولة الكويت بفردية واحدة في فئة (دق)، ما يعني أن المنافسة ستكون مشتعلة وقوية خاصة في فئة (جل) التي سيكون التنافس فيها سعوديًا خالصًا.

وفيما يلي أسماء الملاك المشاركين في الشقح بفئتيه “جل/ دق”:

الملاك المشاركين في فئة الفردي (جل/ شقح) :

1- بداح مناحي مقعد الدوسري (فرديتان)

2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى

3- ناصر فتيسان بداح السبيعي

4- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (3 فرديات)

5- مجعد فهد محمد الدوسري

الملاك المشاركين في فئة الفردي (دق/ شقح)

1- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى (فرديتان)

2- بندر فهاد جخدب السعدي

3- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري (فرديتان)

4- مجعد فهد محمد الدوسري

5- الكويتي عبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري

6- محبوب ناصر محبوب المسردي القحطاني

إلى ذلك تم الإعلان اليوم عن الملاك المتأهلين في فردي مجاهيم (جل – دق)، التي ستعرض بعد غدٍ الأحد،حيث جاءت قائمة الملاك المتأهلين في فئة الفردي (مجاهيم) كالتالي :

الملاك المتأهلين في فئة الفردي (دق/ مجاهيم)

1- الإماراتي سيف محسن بن عبدالحفيظ المزروعي (فرديتان)

2- حمد بن صالح بن سعيد القفراني المري

3- الإماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي

4- الإماراتي خلفان محسن حميد بن حفيظ المزروعي

5- الإماراتي سهيل محمد كردوس العامري

6- الإماراتي حمد جابر حمد المري

7- فرح هادي فرج المري

الملاك المتأهلين في فئة الفردي (جل/ مجاهيم)

1- الأمير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود (فرديتان)

2- حمد عوضه علي المري (فرديتان)

3- الإماراتي الدوده سويد مبارك العامري

4- حمود هليل عبيد العتيبي

5- الإماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي

6- حشر محسن حشر الدوسري