بعد تغريدة #وزير_الثقافة عن “المفاجأة السارة”.. التساؤلات تنهال من منسوبي التعليم #وزير_الثقافه

أطلق وزير الثقافة بدر بن عبدالله، الجمعة، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثارت تساؤلات وخاصة من منسوبي التعليم.

وكتب وزير الثقافة في تغريدته “التعليم أولاً.. التعليم أخيراً.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم”.

وانهالت التساؤلات على مفاجأة وزير الثقافة التي تخص التعليم، في تطلعات إلى قرارات تتعلق بتحسين أوضاع الطالب والمعلم.

قال أحد المغردين “كون وزير الثقافة يغرد ويعلن مفاجأة في التعليم فالأمر يختص باعتماد مواد أو فعاليات تتعلق بالثقافة ضمن منهج التعليم العام”.

وغرد آخر قائلا “نتمنى أن تكون المفاجأة خيراً .. وهذا ماعهدناه.. ممكن تكون المفاجأة هي لمناهج الموسيقى والغناء”.