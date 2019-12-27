اليونان: خطط أردوغان في ليبيا “توسع عثماني”

وصف نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتاديس فارفيتسيوتيس، خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، بأنها “توسع عثماني جديد”.

وقال فارفيتسيوتيس في تصريحات صحفية: إن “الرئيس التركي لديه طموحات سوف تثير ردود أفعال كثيرة ليست فقط من اليونان بل من جميع الدول، وأثينا لا تزال متنبهة في مواجهة أنقرة”.

وردا على طلب حكومة الوفاق غير الشرعية، بطرابلس، لتركيا بالتدخل عسكريا، قال المسؤول اليوناني: إن “أردوغان يتصرف بطريقة محفوفة بالمخاطر، وستؤدي لعزل تركيا عن المجتمع الدولي، وأثينا تعمل على تدويل الاستفزازات التركية”.

وطلبت حكومة فايز السراج رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري لصد تقدمات الجيش الوطني الليبي في العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس، في وقت قريب ربما يكون الشهر المقبل.

وطالبت تركيا مليشيات سورية مسلحة موالية لها برفع قوائم أسماء 200 مسلح لنقلهم إلى ليبيا.