تفاصيل الوظائف الشاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل في المستشفيات التالية:
مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف
وذلك بالمسميات التالية :
RGN OR KFMH – ممرض/ـــة العمليات مدينة الملك فيصل
RGN MALE CARDIAC WARD- PKBSCC
RGN HDU ممرض/ــة العناية الفائقة
RGN GYNAE WARD
RGN FCM
RGN – NICU/ اطفال حديثي الولادة
RGN PAEDIATRIC CARDIAC WARD
RGN CCU CARDIAC – PKBSC CENTER
إستشاري جراحة قلب – Cardiac Surgery Consultant
RGN ER – Faisal
RGN- POST PARTUM
RGN ANTE NATAL
RGN FEMALE CARDIAC WARD – PKBSCC
MIDWIFE ER
RGN OB GYNAE CLINIC
استشاري أشعة تداخلية
موظفة استقبال العيادات الخارجية
NURSERY STAFF NURSE 1 / PRINCE SULTAN MILITARY HOSPITAL
NURSERY STAFF NURSE 1 / PRINCE SULTAN MILITARY HOSPITAL
فني تمريض / NURSE TECHNICIAN
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