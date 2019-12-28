بأغلبية ساحقة ومشاركة #السعودية.. قرار دولي لحالة حقوق الانسان لمسلمي #الروهينجا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة قرار حالة حقوق الانسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار.

المملكة العربية السعودية شاركت في تقديم هذا القرار مع دول منظمة التعاون الاسلامي، والاتحاد الأوروبي،الذي يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قتل وتهجير وتعذيب.

يدعو القرار إلى تعزيز الحوار بين الأديان وتشجيع الزعماء السياسيين والدينيين في ميانمار على العمل لتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية لاسيما مسلمين الروهينجا.

تدعم المملكة العربية السعودية جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتحث ميانمار والدول المجاورة لها على الاستمرار في التعاون مع مبعوثة الأمين العام وتسهيل مهمتها من أجل إيجاد حل سريع وفعال لهذه الأزمة الإنسانية المريرة التي طال أمدها.