بومبيو: خامنئي ذبح 1500 محتج خلال التظاهرات

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية باللجوء إلى العنف والرقابة لمنع إحياء ذكرى من قتلوا جراء قمع حركة الاحتجاجات التي هزت ايران منتصف نوفمبر.

وكتب بومبيو أمس الجمعة على تويتر من حق الشعب الايراني أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال التظاهرات في إيران، مسمياً المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وكانت الولايات المتحدة أشارت حتى الآن إلى أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى جراء قمع الاحتجاجات التي اندلعت منتصف نوفمبر في مدن إيرانية عدة رفضاً لرفع أسعار الوقود.

ولكن بومبيو لفت إلى حصيلة أكبر سبق ان ذكرتها بعض وسائل الإعلام ومثلها تنظيم مجاهدي خلق الإيراني المعارض.

ورفضت الخارجية الأمريكية في اتصال مع فرانس برس الإدلاء بتعليق إضافي.

ومن جهتها، اكدت منظمة العفو الدولية أن قمع الحركة الاحتجاجية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

واعتبر بومبيو أن النظام يخشى مواطنيه ولجأ مجدداً إلى العنف وقطع الانترنت.

وذكرت وكالة إيلنا الإيرانية أن شبكة الانترنت قطعت الأربعاء الماضي في محافظات إيرانية عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى الضحايا لمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات.