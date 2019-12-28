في مباراة حمراء.. #النصر يعزز صدارته برباعية حمدالله في الفيحاء #النصر_الفيحاء

قلب فريق النصر تأخره بهدف أمام مضيفه الفيحاء إلى فوز 4 / 1 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعود للمحترفين).

وتقدم الفيحاء بهدف سجله روني فيرنانيدز في الدقيقة 11، وتعادل النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وأضاف سلطان الغنام الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 81 وأضاف حمد الله الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 88 قبل أن يسجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعبي الفيحاء صامويل أوسو في الدقيقة 43 وأدميلسون دياز في الدقيقة 70، وطرد براد جونز حارس النصر في الدقيقة .65

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.