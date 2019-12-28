قدمت تعازيها.. “التعاون الإسلامي” تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم ، في العاصمة الصومالية مقديشو ، والذي أودى بأرواح عدد كبير من القتلى والجرحى من الأبرياء.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال ، متوجهًا بصادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها ، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.