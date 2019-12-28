الشباب يفوز على الأهلي بهدف نظيف #الشباب_الاهلي

فاز الشباب على ضيفه الأهلي 1/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم ، والتي شهدت فوز الاتفاق على التعاون 1 / صفر.

وسجل فيرناندو أسبريلا هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة .27 ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، فاز الاتفاق على التعاون 1 / صفر.

وسجل هزاع الهزاع هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة .65 ورفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 22 نقطة في المركز السادس.