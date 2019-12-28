مصرع وافد عربي في حادث دهس بالباحة

لقي وافد عربي مصرعه فجر اليوم في حادث دهس وقع في طلوع غابة رغدان بالباحة.

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعه 6:21 بعد فجر اليوم السبت.

وقال: “تم توجيه فرقة إسعافيه للموقع وأيضا القائد الميداني طارق على بتات تحديدا الباحه طلوع رغدان بعد صيدلية النهدي”

وعند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود حالة واحدة لمقيم عربي قد تعرض لحادث دهس ما أدى إلى وفاته، فيما تم تسليم الموقع للجهات المختصة لإكمال اللازم.