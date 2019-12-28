أندية الحي الترفيهية بتعليم الخرج تستعد لانطلاق مهرجان “تميز” في إجازة منتصف العام الدراسي

تشهد أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم الخرج استعدادات مُكثّفة هذه الأيام لإطلاق فعاليات مهرجان أندية الحي والتي ستنفذ في مقرات الأندية بنين _ بنات خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر لمدة يومين .

وتمتد أعمال الاستعداد إلى دراسة الإطار العام للمهرجان واقامة الاجتماعات وبناء الخطط وتنفيذ الإعلانات ومد جسور التعاون والشراكة مع الرعاة والمرتادين للأندية .

ويذكر أن هذه الاستعدادات على مستوى الأندية سبقتها تحضيرات واجتماعات نفذت على مستوى الادارة من قبل الفريق التنفيذي. بنين بنات.

تشمل فعاليات مهرجان الأندية أنشطة تعليمية واجتماعية ودينية وترفيهية يتخللها المسابقات فضلا عن العروض الفنية ومراسم للأطفال والدورات، والتحديات الرياضية المتنوعة، بالإضافة للديوانيات والمخيمات المخصصة للقصائد والحكايات

يُتابع مدير التعليم رئيس الفريق التنفيذي للأندية الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي عن كثب تفاصيل المهرجان واستعدادات الفرق العاملة.

وذكر العتيبي أن مثل هذه المهرجانات تمد جسور التواصل مع

أنديه الحي الترفيهية التعليمية وتعرف بمحتواه وماذا يقدم من تنمية للميول والمهارات والاتجاهات سعيا لترسيخ رؤية٢٠٣٠ م ونشر قيم جودة الحياة .

وقد بيّن ممثل الأندية بنين الأستاذ منصور بن سعد السعيدان أن المهرجان المزمع تنفيذة تشارك فيه جميع الأندية بنين _ بنات ويشمل مجالين المجال التقني العلمي للبنين والمجال الرياضي الصحي للبنات يتخللهما فعاليات وأنشطة جاذبة لكافة فئات المجتمع تتم في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الاندية والمجتمع كذلك سيجد فئة ذوي الإعاقة الاهتمام والدمج مع اقرانهم في كافة الأنشطة والفعاليات اضافة إلى فعاليات مصاحبة تهم المرتادين والمرتادات للنادي ووتوافق مع الاجواء الشتوية

من جانبها، أوضحت ممثلة الأندية بنات الأستاذة أمل الرويبعة أن أندية البنات في طور اكمال استعداداتها لاقامة مهرجان الأندية في إجازة منتصف العام الدراسي ، معبرة عن سعادتها في إقامة مثل هذه المهرجانات والتطاهرات العلمية الرياضية والتنفاس بين الإدارات التعليمية في ذلك والاستفادة من اوقات الفراغ للطلبة خاصة ولأفراد الأسرة بشكل عام