السودان.. مدرسة تركية بالخرطوم تمنع الطلاب من الاحتفال بذكرى ثورة ديسمبر

كشفت تقارير سودانية عن منع مدرسة (وقف المعارف التركية) بكافوري الطلاب الاحتفال بذكرى ثورة 19 ديسمبر.

وأفاد موقع (سودان اندبندنت) بأن مدير مدارس الأساس للبنات والبنين التركي كمال أقلمة أوقف احتفال التلاميذ بذكرى الثورة المجيدة، ومنعهم من ترديد هتاف: (مدنية .. مدنية .. مدنياااااو) واصفاً ذلك بالفوضى.

واعتبر التقرير سلوك المدير بمنع الاحتفال بذكرى ثورة ديسمبر تدخلاً سافراً في الشأن السوداني، مؤكداً أن المدرسة تقوم بعرض فيلم مصور سنوياً على الطلاب يوضح كيف قامت حكومة أردوغان بإحباط انقلاب جولن الذي تزعم تركيا بأنه قام به ضدها.

وطالب التقرير بفتح تحقيق حول الحادثة التي اعتبرها إهانة لمشاعر الشعب السوداني الفرح بثورته ممثلاً في صغاره بحرمانهم من الفرحة وحرية التعبير الثقافي وهو واحد من حقوق الانسان. ووجه التقرير رسالة إلى كل من وزارة التعليم العام ووزارة الخارجية وإدارة التعليم الأجنبي والخاص للنظر في هذه الحادثة وكشف ملابساتها للرأي العام السوداني.

وفجر التقرير المنشور مفاجأة كبيرة بتطرقه لإجراء المدرسة المعنية لكشف طبي على التلاميذ في مناطق حساسة من أجسامهم دون الرجوع لأولياء أمورهم، وذلك بواسطة فريق طبي تم استجلابه خصيصاً للمهمة من اسطنبول.