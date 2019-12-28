“غيوم” ورياح مثيرة للأتربة على مناطق في المملكة غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأحد، نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة. وقالت في بيان صحفي إن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت أن هناك توقعات بتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية، موضحة أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما على الخليج العربي فستكون الرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.