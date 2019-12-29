التعليم: فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

تستقبل المدارس الابتدائية (بنين وبنات) يوم 24-5-1441هـ طلبات تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين وأبناء السعوديات المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1442هـ، والذي يبدأ يوم الاحد 11-1-1442 وذلك وفق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر نظام (نور) تيسيراً على أولياء الأمور في إجراءات قبول وانتظام أبنائهم وبناتهم بالمدارس.

واشترطت الوزارة بأن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.وحددت الوزارة فترات التسجيل يوم 24-5-1441هـ تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس التحفيظ التي يجرى بها مفاضلة حتى 26-6-1441هـ.

وكذلك تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الاهلية والاجنبية والمدارس الاهلية المطبقة للبرامج الدولية فيما سيكون تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس التحفيظ الحكومية التي لايجرى بها مفاضلة يوم 27-6-1441هـ .

أما تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين (أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم – أبناء مواطني مجلس التعاون ، الجالية اليمنية أبناء الدبلوماسيين يوم 27-7-1441هـ .

وأما طلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي يوم 16-8-1441هـ.

وأما الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة الذيم يعملون أولياء امورهم في القطاع الخاص يوم 5-9-1441هـ أما تسجيل خريجي الروضات الحكومية والاهلية المرخصة من الوزارة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 10-10-1441هـ .

أما تسجيل روضات المدارس الاجنبية والمدارس الاهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 20-12-1441هـ.

ويستمر التسجيل ولا يتوقف حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد أو اقفال التنسجيل حتى 3-2-1442هـ.