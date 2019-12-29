قتيلان بالرصاص خلال تصوير مقطع فيديو في تكساس

قُتل شخصان واصيب سبعة اخرون برصاص اطلِق من داخل سيارة خلال تصوير مقطع فيديو في هيوستن بجنوب الولايات المتحدة، على ما قالت السلطات.

وقال الشريف إد غونزاليس عبر تويتر “عدد الضحايا الان تسعة اشخاص اصيبوا بالرصاص، ومات اثنان في مكان الحادثة، وهناك شخص بحال حرجة، والاخرون ادخِلوا المستشفى، واصفا الهجوم الذي حصل مساء الجمعة الماضي بحي سكني بانه “كمين”.

واضاف خلال مؤتمر صحافي بعد حدوث الهجوم “كانت هناك مركبات مركونة في (موقف للسيارات) ونعتقد أن (الضحايا) كانوا يصورون مقطع فيديو ما، عندما تعرضوا فجأة لكمين.

نعتقد ان الجناة هم أفراد (كانوا) في السيارات و/او كانوا يسيرون على الاقدام واطلقوا النار باتجاه موقف السيارات” حيث كانت تتم عملية التصوير.

واستنادا الى قاعدة بيانات منظمة “غان فايولنس اركايف”، اسفرت عمليات القتل بسلاح ناري عن مقتل 72 شخصا وجرح 146 في تكساس منذ بداية العام.