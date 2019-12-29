القوات التركية تجدد قصفها على قرى شمال الرقة

جددت القوات التركية قصف قرى في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى العريضة والخالدية بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، كما ذكر في بيان اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه خلال الأيام الماضية حدثت مواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية، حيث أطلقت قسد صاروخاً على موقعاً للقوات التركية في محور عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لترد عليه القوات التركية بقصف صاروخي مكثف استهدف أماكن إطلاق الصاروخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ولفت إلى استهدافات مكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، حيث جرت الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية، وتركزت على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي.