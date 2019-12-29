سودانية تمحو ذكرى “اردوغان” وتنجب “البرهان وحميدتي وحمدوك”

نجحت القابلة القانونية فاطمة الشهيرة بـ”بنت المأذون” أن تستفيد من خبراتها المتراكمة في مجال عملها الإنساني، حيث دخلت عليها زوجة تتوجع داخل مستشفى المسلمية بولاية الجزيرة.

وبتوفيق من المولى عز وجل وبدون عملية قيصرية وبإشراف من إدارة المستشفى تمكنت أن تدخل الفرحة في نفوس أسرة الزوجة حليمة إسماعيل بإنجابها لـ3 توأم أطلقت عليهم أسماء ” البرهان وحميدتي وحمدوك” تيمناً بقادة الحكومة الجديدة في السودان ومحواً لذكرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي زار السودان من قبل وعندها أطلقت سيدة سودانية على مواليدها اسمه كاملا ” رجب وطيب وأردوغان”.