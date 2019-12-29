الأولى من نوعها في المملكة.. إطلاق حلقات تحفيظ القرآن للعمالة المنزلية بجامع مضاوي

أطلقت حلقات جامع السيدة مضاوي العجروش التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن حلقات العمالة المنزلية لغير الناطقين بالعربية بمخطط التيسير بجدة.

وأبان إمام وخطيب جامع مضاوي العجروش الشيخ عبدالإله بن عبدالله علي جابر أن هذه الحلقات من أبرز أهدافها تقوية ارتباط هذه الفئة – العمالة المنزلية – بكتاب الله وبث روح التنافس بينهم ، واستغلال أوقات فراغهم في النهل من القرآن الكريم ، وتعزيز الوازع الديني لديهم ليكونوا دعاة إلى تعليم وحفظ القرآن في أوطانهم.

وأوضح جابر أن هذه الحلقات جاءت تلبية لرغبة الكثير من العوائل في تحسين سلوك العمالة لديهم وربطهم بكتاب الله ، مشيراً أن البرامج المقدمة في هذه الحلقات هي تحسين تلاوة القرآن الكريم ، حفظ كتاب الله ، التركيز على حفظ فضائل السور ، المراجعة الدائمة لكل ما حفظوه في الحلقات.

الجدير بالذكر أن حلقات العمالة المنزلية لغير الناطقين بالعربية ستكون خلال الفترة الصباحية أيام الاحد والاثنين والثلاثاء ، وسيحصل خلالها المشاركون في الحلقات على التشجيع وشهادات حفظ الأجزاء والتكريم.