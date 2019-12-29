مقتل قياديين حوثيين في الضالع

سقط عدد من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتلى وجرحى في معارك شهدتها الجبهة الغربية لمدينة تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات، فيما أعلن الجيش اليمني مقتل قياديين حوثيين في محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري في محور تعز، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “محيط جبهة هان، غرب المدينة، شهد اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية الانقلابية، عقب تصدي الجيش لهجوم عنيف شنته الميليشيات، وتحت تغطية نارية كثيفة وقصف مدفعي، باتجاه جبل هان في محاولة منها للتقدم إلى الجبل والوصول إلى خط الضباب، المنفذ الوحيد المفتوح الرابط بمدينة تعز، والذي يقود إلى مدينة التربة ومن ثم عدن”.

وأكد أن “الجيش أجبر الميليشيات الانقلابية على التراجع والفرار بعد مقتل 3 انقلابيين وإصابة آخرين”.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني مقتل قياديين في صفوف ميليشيات الحوثي، بنيران قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع، جنوب البلاد، حيث المعارك العنيفة التي تركزت في الجبهات الغربية والشمالية وسط تقدم الجيش الوطني واستماتة الميليشيات الانقلابية في التقدم إلى مواقع تم دحرهم منها.