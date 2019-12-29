مبادرة للكشف عن أطفال المصابين بإضطرابات النمو والسلوك في قري مكة

دشن مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير أمس بمركز صحي قرية الخضراء مبادرة مركز إضطرابات النمو والسلوك بصحة مكة المكرمة، والتي تهدف إلى الكشف عن الأطفال المصابين بإضطرابات النمو والسلوك في ضواحي مكة المكرمة.

وذكر خوقير أن المبادرة تهدف إلى الكشف عن الأطفال المصابين بهذا النوع من الإضطراب في ضواحي مكة المكرمة؛ وذلك لتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، من خلال الكوادر الطبية المتخصصة، مبيناً بأن عدد المراكز الصحية المشاركة في هذه المبادره 25 مركز صحي.