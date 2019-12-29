عاجل… وصول طائرة عسكرية تركية إلى الصومال في أعقاب الهجوم الإرهابي

وصلت طائرة عسكرية تركية إلى العاصمة الصومالية، مقديشو صباح اليوم الأحد، تحمل مساعدات في أعقاب هجوم إرهابي، وقع أمس السبت.

ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية للأنباء اليوم عن وزارة الدفاع الوطنية التركية قولها في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن “طائرة تابعة للقوات المسلحة التركية تحمل موظفي ومعدات خدمات صحية، وصلت إلى مقديشو، في مسعى لتقديم مساعدات إلى أشقائنا الصوماليين المصابين، خلال الهجوم الإرهابي البشع في الصومال”.

وكان ما يقرب من 100 شخص قد قُتلوا في انفجار شاحنة مفخخة في مقديشو أمس

السبت مما أدى إلى تناثر أجزاء المركبات المدمرة وحطام ومخلفات الانفجار فى إحدى مناطق العاصمة الصومالية مقديشو .

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن ذلك ، على الرغم من أن كثيرين يشكون في أن جماعة الشباب الإسلامية الإرهابية قد تكون وراء الهجوم.

ودعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو إلى الوحدة في مواجهة “عدو الكرامة الإنسانية”.

وأكدت السفارة التركية مقتل اثنين من الأتراك.

وأعلنت تركيا إنها سترسل 20 عضوًا من فريق الإنقاذ الطبي الوطني التركى بما في ذلك أطباء وذلك وفقًا لتقارير إعلامية .

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد الواقعة فى القرن الأفريقي لسنوات. ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.

ومن ناحية أخرى أدان الزعماء في أوروبا وروسيا الهجوم “الهمجي”.