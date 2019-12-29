نيابة الثراء الحرام: صلاح قوش هرب من السودان

أعلنت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، عن هروب مدير المخابرات العامة السابق صلاح عبدالله قوش، ومدير شركة وادي همر عوض الحاج حداد، وآخرين من السودان.

وطالبت وكيل النيابة الأعلى بنيابة الثراء الحرام والمشبوه سلوى خليل أحمد حسين؛ كل من صلاح قوش بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز اسبوعاً واحداً من اليوم (الأحد)، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية حال لم يسلم نفسه.

و قالت في إعلان نشر في الصحف اليوم (الاحد) أنها أعلنت وفقاً للسلطات الواردة في الدستور أن المتهم في الدعوى رقم (93/2019م) المواد (7-6 أ ب ج 2/177) من قانون مكافحة الثراء الحرام، لم يتم العثور عليه، ونوهت إلى أنه ربما هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض.