قتلى وجرحى بهجوم حوثي استهدف حفلاً عسكرياً جنوبي اليمن

سقط قتلى وجرحى من قوات الحزام الأمني اليمنية اليوم الأحد بهجوم لمليشيات الحوثي، استهدف حفل عسكريا في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي ، طلب عدم ذكر اسمه إن هجوما للحوثيين يعتقد أنه نفذ بطائرات مسيرة استهدف حفل تخريج دفعة عسكرية لقوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع”.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود ، لم يعرف فورا عددهم بشكل دقيق.

من جانبها أكدت قوات الحزام الأمني في الضالع ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الهجوم، وقالت إن تفجيرا إرهابيا في ملعب الصمود بالضالع استهدف حفل تخريج دفعة عسكرية”، من دون ذكر المزيد من المعلومات.

وكانت قوات الحزام الأمني أعلنت مساء السبت أنه تم إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

ولم تتبن جماعة الحوثي العملية حتى الآن.

وتخضع أجزاء من محافظة الضالع لسيطرة قوات الحزام الأمني، فيما يسيطر الحوثيون على أجزاء أخرى في المحافظة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.