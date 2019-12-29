عاجل… هيئة السياحة والتراث الوطني: القطع الأثرية التي عثر عليها بحوار مقبرة المعلاة تعود إلى العصر الإسلامي المبكر

كشف الدكتور نايف القنور مدير عام التسجيل و حماية الآثار في قطاع التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن القطع الأثرية التي تم العثور عليها بجوار مقبرة المعلاة الاثرية بمكة المكرمة أثناء عمل إحدى الشركات في الموقع تتضمن شواهد اثرية مكتوبة بالخط الإسلامي تستخدم كشواهد للقبور بالإضافة إلى كسر من الفخار وكلها تعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تسليم القطع للهيئة ليقوم الخبراء المختصون في قطاع الآثار بالكشف عليها ودراستها بشكل أعمق.

وأكد أنه ستتم متابعة اعمال الحفر من خلال فريق مختص من الهيئة بشكل يومي تحسبًا لظهور اي معالم او قطع اثرية، حيث يجري التنسيق المباشر بين فريق الهيئة والشركة والأمانة..

معربا عن شكره للمسئولين في أمانة العاصمة المقدسة والشركة على تعاونهم مع الهيئة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت عبر موقعها الرسمي، أمس، أنه خلال قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله لمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد، المجاور لمقابر المعلاة التاريخية، عثرت على قطع أثرية، حيث تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة على مباشرة الموقع واستلام القطع والإشراف على المراحل القادمة من أعمال الحفر.