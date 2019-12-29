بالفيديو.. تركيا تنقل عناصر سورية مسلحة إلى ليبيا

لم تمر أيام قليلة على ما تم تداوله بشأن إرسال تركيا عناصر سورية مسلحة إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي في معركة طرابلس، حتى خرجت وسائل إعلام ليبية بنشر مقاطع فيديو تظهر وجود عناصر إرهابية مسلحة تنتمي لما يسمى بـ”الجيش الحر” تقاتل مع ميليشيات الوفاق خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.

ورغم ادعاءات حكومة الوفاق بعدم وجود مرتزقة سوريين داخل الأراضي الليبية، ونفي صحة التسجيلات التي تثبت وجودهم، خرج عمر أوزكيزليك، وهو باحث تركي بمركز “سيتا” للدراسات السياسية المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عبر حسابه على “تويتر” وأكد صحة الفيديوهات المتداولة بوجود عناصر سورية مسلحة في ليبيا.

جاء ذلك بالتزامن مع ما أعلنته صحيفة المرصد الليبية، بأن الفيديو المتداول لإرهابيين سوريين تابعين لما يسمى “لواء السلطان مراد وفيلق الشام” بقيادة شخص يدعى فهيم عيسى.