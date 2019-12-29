صحة حفر الباطن تنفذ حملات رقابية على الصيدليات (صور)

نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن بالتعاون مع هيئة الدواء والغذاء حملة رقابية بهدف التأكد من توفر الأدوية والالتزام بعدم صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، حيث بلغ عدد الزيارات المنفذة 15 زيارة وتم رصد مخالفات خلال تنفيذ الحملة وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتستمر الحملة الرقابية لمدة شهر ضمن الإجراءات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة الالتزام.

يذكر أن صحة حفرالباطن أقامت العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، في المنشآت الصحية والتعليمية والمجمعات التجارية والحدائق العامة.

وتم توضيح أهمية الالتزام بعدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب، وعند وجود أي مخالفة يجب المبادرة بالاتصال على الرقم (٩٣٧).