الحكومة اليمنية: جريمة الحوثي في الضالع أثناء عرض عسكري تصعيد إرهابي ضد دعوات السلام

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت جريمة إرهابية غادرة جديدة باعتداء إرهابي استهدف منصة ميدان الصمود بمدينة الضالع أثناء عرض عسكري راح ضحيتها 5 شهداء و18 جريحا، في ظل دعوات وجهود دولية وإقليمية للتهدئة وإعادة إطلاق مشاورات السلام.

وأضاف الإرياني أن هذا الاعتداء الإرهابي يؤكد من جديد مضي المليشيا الحوثية في التصعيد وعدم اكتراثها بدعوات التهدئة وجهود إحلال السلام في اليمن، وأن المعركة معها مصيرية ومستمرة حتى تطهير آخر شبر من التراب الوطني كونها العدو الحقيقي الأول لكل اليمنيين.

وتابع أن هذا العمل الإرهابي يدعونا لنكرر الدعوة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة الدولة والقضاء على المليشيا الحوثية التي تستهدف الجميع دون تفريق. نعزي كافة أسر وأهالي شهداء الجريمة الإرهابية ونتمنى للجرحى الشفاء من إصاباتهم.