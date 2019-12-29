مؤسسة النقد: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في نوفمبر

زاد صافي الأصول الأجنبية لدى سلطة النقد السعودية “البنك المركزي” الشهر الماضي إلى 494 مليار دولار، حسبما جاء في التقرير الشهري لمؤسسة النقد .

وجاء في التقرير أن صافي الأصول الخارجية ارتفع بنسبة 3ر2 بالمئة في نوفمبر.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد نقلا عن التقرير أن نقاط

التعاملات ارتفعت بنسبة 30 بالمئة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وانخفض السحب النقدي بنسبة 1ر0 بالمئة.

(د ب أ) ش أ / م ف م 2019/12/29